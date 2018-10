Bolsas europeias voltam a fechar no verde e Lisboa anima com papeleiras

As bolsas europeias regressaram aos ganhos depois de várias sessões seguidas em queda fruto de a Comissão Europeia ter chumbado a proposta de orçamento do Governo de Itália. Hoje o presidente do BCE deu uma conferência de imprensa após a reunião de política monetária em que se mostrou confiante num acordo entre o Governo italiano e Bruxelas.

A Bolsa de Lisboa não foi exceção à regra e valorizou 1,13% para 4.988,1 pontos (valor do PSI 20). As estrelas da sessão foram as empresas ligadas ao setor da pasta e papel. A Altri de Paulo Fernandes pulou 8,31% para 7,560 euros; a Navigator do grupo Queiroz Pereira subiu 4,75% para 4,234 euros, e a Semapa que a detém também subiu 3,94% para 16,34 euros.

Segundo os analistas, foi porque a Altri recebeu uma recomendação de compra que disparou mais de 8%, contagiando as outras cotadas do setor.

O BCP disparou 2,38% para 0,2234 euros e a contribuir para a subida do BCP está a apresentação de resultados do Bank Millennium, cujos lucros aumentaram 9,3% até setembro. O Banco Polaco gerido pelo BCP apresentou dados bastante acima do esperado.

A Mota-Engil subiu 2,14% para 1,718 euros; os CTT também valorizaram mais de 1% (1,46% para 3,206 euros), de resto quase todas as cotadas do PSI 20 fecharam no verde. A exceção foi a EDP que desceu 0,29% para 3,072 euros, com os investidores claramente a apostar que a OPA dos chineses não vai chegar a bom porto.

A subir esteve também a Corticeira Amorim (+0,5%), que ontem revelou que comprou a Herdade da Baliza por 5,5 milhões de euros.

Na Europa o índice global EuroStoxx 50 subiu 1,09% para 3.164,4 pontos e as principais praças também fecharam em terreno positivo. Paris subiu 1,6% para 5.032,3 pontos; o Dax alemão subiu 1,03% para 11.307,1 pontos; Londres valorizou 0,59% para 7.004 pontos; Amesterdão ascendeu 1,06%; Milão liderou as subidas ao valorizar 1,78% e o madrileno Ibex subiu 1,24% para 8.785,2 pontos.

Para o analista do BCP, Ramiro Loureiro, foi “o sentimento de crescente otimismo em Wall Street durante a tarde desta quinta-feira, em recuperação das fortes quedas de ontem, que acabou por transbordar para os mercados europeus, levando os índices DAX, IBEX, CAC e PSI20 a dispararem mais de 1%”.

“Desta forma não admira que os setores Auto e o Tecnológico tenham estado no pódio. De notar que pese embora o BCE não ter trazido nada de novo, deixou uma mensagem positiva para a economia”, diz o analista.

Hoje foi conhecido que o sentimento entre as empresas alemãs enfraqueceu ainda mais este mês, segundo os dados do instituto alemão Ifo.

O petróleo está também a inverter a tendência dos últimos dias, ao valorizar 0,49% no mercado de Londres para 76,54 dólares o barril, ao passo que o WTI, nos EUA, sobe 0,61% para 67,23 dólares.

O euro cai 0,18% para 1,1371 dólares.

No mercado de dívida soberana, a dívida alemã a 10 anos agrava 0,2 pontos base para 0,398% de yield. mas a grande revelação, e talvez a palavras de Draghi tenham contribuído para isso, é a queda dos juros da dívida italiana. A dívida de Itália desce 11,3 pontos base para uma yield de 3,492%. Espanha também vê os juros descerem 3,8 pontos base para 1,587% e Portugal idem com os juros a caírem 3,9 pontos base para 1,941%.