Bolsonaro cresce nas intenções de voto, revela sondagem

Na mais recente sondagem feita ao longo do fim-de-semana no Brasil, os resultados sugerem que as intenções de voto em Jair Bolsonaro são de 59%. Cerca de 41% dos eleitores diz votar “com certeza” em Bolsonaro, enquanto apenas 28% vão votar em Haddad, revelou a agência brasileira, Globo.

O estudo revela também que 35% dos sondados dizem que não votariam “de jeito nenhum” no candidato do Partido Social Liberal, essa percentagem sobe para 47% no caso de Francisco Haddad. Esses dados foram recolhidas pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) e provam que Bolsonaro vai para a segunda volta com a preferência do eleitorado.

Entre os sondados do sexo masculino, 48% vão votar “com certeza” em Jair Bolsonaro, ou seja, mais 21 pontos percentuais do que Francisco Haddad entre os homens. Entre as mulheres, apesar dos movimentos #elenao, Jair Bolsonaro também é o preferido: 35% vai voltar em Bolsonaro e 29% vai votar em Haddad. Entre os homens, 30% diz que “não votaria” em Jair Bolsonaro e 51% não votaria em Francisco Haddad; enquanto entre as mulheres 39% “não votaria” em Bolsonaro e 43% não votaria em Haddad.

Segundo o estudo do Ibope, Francisco Haddad só tem maior vantagem em duas circunstâncias. Uma delas é nos casos dos agregados familiares com renda de apenas um salário mínimo: nesses casos, 39% votaria com certeza em Haddad enquanto apenas 28% votaria em Bolsonaro. E, também, nos sondados que vivem no nordeste do Brasil. Lá, 43% votaria ”com certeza” em Francisco Haddad enquanto apenas 28% votaria ”com certeza” em Bolsonaro; e 30% nunca votaria em Haddad, mas essa percentagem é maior para Jair Bolsonaro: 49%.

As maiores diferenças percentuais entre os dois candidatos na segunda volta do Brasil acontecem entre as pessoas caucasianas (ou como rotula a sondagem, ”pessoas de cor de pele branca”) 49% votaria com certeza em Bolsonaro, enquanto 22% votaria em Haddad.

Entre os evangélicos a diferença entre os dois candidatos também é muito grande: 55% dos evangélicos votaria em Bolsonaro enquanto apenas 16% votaria em Francisco Haddad. No sul do Brasil a preferência também vem sem margens de dúvida para Bolsonaro: 51% dos sondados votaria nele, enquanto 22% votaria em Haddad.

A diferença entre os dois candidatos também é gritante entre os mais ricos. Entre os sondados cuja renda familiar equivale a mais do que cinco salários mínimos, 55% deles diz que vai votar em Bolsonaro enquanto apenas 20% vai votar em Haddad. Quanto mais pobres forem os sondados, menores as intenções de votar em Bolsonaro e maiores as intenções de votar em Haddad.