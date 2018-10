Bolsonaro já falou sobre imigração com o governo norte-americano

O departamento de Estado da Casa Branca emitiu esta segunda-feira um comunicado em que afirma que o secretário de Estado Mike Pompeo já falou sobre um dos temas do momento, a imigração, com o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

“O secretário Michael R. Pompeo falou por telefone com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. O Secretário congratulou Bolsonaro pela sua vitória e reforçou a vibrante parceria entre os Estados Unidos e o Brasil com base no nosso compromisso mútuo de promover a segurança, a democracia, a prosperidade económica e os direitos humanos”, refere o comunicado oficial.

A Casa Branca adianta que os dois “discutiram a colaboração em questões prioritárias de política externa, incluindo a Venezuela, combatendo o crime transnacional”, ou seja, a questão da caravana que se tem vindo a formar ao longo dos territórios da América do Sul e que avança sobre a fronteira sul dos Estados Unidos.

Recorde-se que o presidente norte-americano, Donald Trump, já disse que considera esse avanço como uma invasão do território do país e que os que tentarem passar a fronteira serão recebidos pelo exército. Já esta semana, as autoridades mexicanas tentaram repelir mais uma caravana que se havia formado a partir da Guatemala.

Tal como avançavam os comentadores, a presença de Bolsonaro na presidência do Brasil pode aliviar a pressão das economias pobres do sul do continente sobre o vizinho rico do norte – mas, para já, Bolsonaro, que só tomará posse em 2019, ainda pouco pode fazer.

A questão da Venezuela também já tinha sido distinguida pelos analistas: o novo presidente do Brasil é o oposto político do regime de Caracas e a sua cooperação com a Casa Branca para fazer frente ao presidente venezuelano, Nicolas Maduro, pode alterar o peso relativo entre apoiantes e detratores internacionais do sucessor de Hugo Chávez.