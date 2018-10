Bolsonaro poderá nomear Sérgio Moro para o Supremo Tribunal

Os dois candidatos às eleições presidenciais do Brasil têm posicionamentos opostos sobre o setor. Jair Bolsonaro propõe a junção dos ministérios do Ambiente e da Agricultura e a extinção de órgãos de fiscalização ambiental. Fernando Haddad sugere taxa de desflorestação zero, demarcação de terras indígenas e redução de impostos para investimentos.