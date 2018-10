Bolsonaro pretende colocar Exército nas ruas no combate ao crime

O candidato às presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro quer as ruas do Brasil sejam patrulhadas pelo Exército de forma a combater o crime – à semelhança do que fez o ainda presidente Michel Temer. Numa entrevista ao canal brasileiro “Band”, transmitida no último domingo, o político de extrema-direita descreveu o país como estando “em guerra”.

Caso vença a segunda volta das eleições presidenciais, a 28 de outubro, Jair Bolsonaro, refere que vai discutir a ideia com o seu ministro da Defesa e os governos estaduais, que são responsáveis ​​pela segurança pública.

“Se o Congresso der permissão, colocarei as forças armadas nas ruas”, afirmou o candidato do Partido Social Liberal (PSL). As sondagens mostram que Bolsonaro deverá mesmo vencer as eleições, já que neste momento leva uma vantagem de 18 pontos percentuais, face ao seu adversário do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad.

Para tentar encurtar estas distâncias Fernando Haddad comprometeu-se no último domingo a aumentar em 20% os benefícios pagos pelo principal programa de assistência social do Brasil, conhecido como “Bolsa Família”.

No mesmo dia milhares de pessoas participaram em várias manifestações de apoio a Bolsonaro nas principais cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.