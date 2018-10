Bolsonaro recua nas intenções de voto e já duvida das sondagens

Jair Bolsonaro, o candidato favorito para as eleições presidenciais do próximo domingo, diz que desconfia dos números e acusa a imprensa de não perceber que Haddad quer o controlo dos meios de comunicação social.

Por outro lado, Fernando Haddad, do PT, mostra-se mais otimista e lembra aos brasileiros que está em causa a democracia do país. Segundo as intenções de voto, realizadas para a TV Globo e do jornal “O Estado de S. Paulo”, Jair Bolsonaro conquista 57% das intenções de voto dos eleitores brasileiros. A percentagem, no entanto, representa um decréscimo de dois pontos percentuais face à última sondagem feita pelo Ibope, a 15 de outubro. A beneficiar da queda de Jair Bolsonaro está Fernando Haddad, que sobe de 41 para 43%. Ainda assim, a desvantagem é superior a 10%.

A segunda volta das presidenciais no Brasil está marcada para o próximo domingo, dia 28 de outubro. Na primeira volta, o candidato pelo PSL destacou-se dos restantes candidatos, com 46,04% dos votos, seguindo a uma longa margem de distância por Fernando Haddad, que conseguiu apenas 29,26%.