‘Booking das oficinas’ vê apoio da Nors como “balão de oxigénio para continuar”

Pela primeira vez, o grupo Nors lançou-se no jogo das competições mundiais de startups – e foi Portugal que se singrou campeão. A Izirepair, uma plataforma de comparação de oficinas online e de marcação de manutenções de carros, ganhou 10 mil euros e um ano de incubação no grupo industrial. Apesar de ainda estarem a limar arestas do acordo (se há espaço físico de trabalho ou não, por exemplo), o CEO sabe que este apoio por si só significa “um balão de oxigénio para continuar a desenvolver”, capaz de “desbloquear novas ferramentas tecnológicas”.

Vítor Soares confessa ao Jornal Económico que participou no concurso e que viajou até ao Porto, onde se realizou o evento de apresentação final e a divulgação dos quatro premiados, apenas para fazer networking. Da ‘Invicta’ trouxe contactos e um cheque, mas não coloca de parte uma nova ronda de investimento de 100 mil euros a 200 mil euros para continuar a expansão.

A Izirepair vê esta vitória como uma hipótese de trocar experiências e impressões, ver que oportunidades existem para o seu negócio ou que possibilidade a Nors terá de incorporar a sua tecnologia. Como o grupo industrial do Porto também conta com uma rede de oficinas próprias e multimarca, a Izirepair considera também que poderá receber mais feedback e perceber aquilo de que necessitam.

O CEO deste «Booking das oficinas» refere que, em contrapartida, pode trazer à Nors uma “aragem de fora”, “oportunidades” e conhecimento sobre as “dores dos clientes”. “Poderá fazer sentido ter a nossa plataforma de backoffice nas oficinas da Nors. A Nors é muito forte nos pesados e nós só atuamos com ligeiros… Vamos ver que possibilidades existem”, explica o porta-voz ao semanário, salientando que pretende criar “relações para o futuro” com a empresa no ramo do transporte e equipamentos de construção.

A empresa distinguida, composta por três sócios, prepara novidades para lançar no próximo mês. Na lista de objetivos dos fundadores está ainda o negócio além-fronteiras, nomeadamente com a chegada a cidades “com grande número de viaturas” como as ‘vizinhas espanholas’ Madrid e Barcelona.

Criada em 2017 e incubada na Startup Lisboa, a plataforma permite comparar oficinas, agendar manutenções consultar preçários para revisões básicas – sem que isso implique pedir morosos orçamentos –, ver quais são as peças adequadas ao tipo de veículo que a pessoa tem e avaliar a oficina (pontualidade na recolha/entrega do carro, trabalho, etc.). Atualmente, a sua rede é composta por cerca de duas dezenas de oficinas na zona de Lisboa.

“Ninguém sabe como vai estar o mercado daqui a cinco anos. As oficinais estão na expectativa. Há algumas que estão a atravessar um grande momento, depois da recessão, e a aproveitar a existência de mais dinheiro e de mais carros, mas uma grande fatia vai ter dificuldade em acompanhar a revolução”, afirma.

Vítor Soares acredita que os centros de formação para mecânicos não estão devidamente preparados para capacitar os recursos humanos com as atuais exigências de inovação neste segmento de atividade. A seu ver, a aposta na formação muitas vezes é interina. O responsável da Izirepair defende também que uma das principais razões do boom na compra dos veículos híbridos são as benesses fiscais.

As restantes vencedoras da primeira edição do concurso internacional “Nors Digital Disruptors”, promovido em parceria com a agência Chain Reaction, foram a Fuelsave, a Ubirider e a Convoicar (2º e 3º lugar ex aequo, respetivamente), que foram escolhidas de entre 94 candidaturas de empresas oriundas de 22 países.