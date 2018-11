Borba: estudo detetou fratura em 2008 e recomendou que estrada fosse interditada

Um estudo conduzido pelo portal imobiliário Imovirtual escolheu as 10 melhores freguesias desta região para viver. Vila do Conde foi quem recebeu as melhores avaliações entre todas as freguesias, numa escala de 1 a 5, nos fatores de ‘limpeza’ (4,45), ‘qualidade do ar’ (4,39), ‘acessos’ e ‘segurança’ (ambas com 4,26). Conheça aqui o restante ‘top10’.