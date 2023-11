A empresa, que anunciou recentemente a decisão de venda da divisão Building Technologies, incluindo uma unidade em Ovar com cerca de 1.200 pessoas, explica que, “em conjunto com Eibelshausen na Alemanha e Tranås na Suécia, Aveiro é um elemento importante da rede europeia de desenvolvimento e produção de bombas de calor”.

5 Novembro 2023, 20h08

A Bosch anunciou a expansão da sua localização em Aveiro, com um investimento de cerca de 100 milhões de euros até 2026. Estes fundos serão destinados a novos laboratórios, dois edifícios e linhas adicionais de produção de bombas de calor.

A médio prazo, a Bosch planeia também aumentar em várias centenas o número de colaboradores desta unidade.

“As bombas de calor são um componente fundamental de edifícios neutros em carbono. Por essa razão, a Bosch está consistentemente a seguir a sua estratégia de longo prazo e a investir na expansão da sua capacidade de desenvolvimento e produção de bombas de calor”, revela a empresa em comunicado.

A empresa, que anunciou recentemente a decisão de venda da divisão Building Technologies, incluindo uma unidade em Ovar com cerca de 1.200 pessoas, explica que, “em conjunto com Eibelshausen na Alemanha e Tranås na Suécia, Aveiro é um elemento importante da rede europeia de desenvolvimento e produção de bombas de calor”.

A Bosch revela que investirá um total de mais de mil milhões de euros na expansão desta rede até o final da década.

“Estamos a investir agora no desenvolvimento e fabricação das nossas bombas de calor para garantir que podemos aumentar a produção ao ritmo necessário. A Bosch tem como objetivo ocupar uma posição de liderança no mercado internacional de bombas de calor, é por isso que estamos gradualmente a expandir as nossas atividades nesta área”, afirma Christian Fischer, vice-presidente do conselho de administração da Bosch, responsável pelos setores de Energia e Tecnologia de Edifícios e Bens de Consumo da empresa no comunicado.

“A Bosch está a seguir uma estratégia de longo prazo para a sua divisão de Home Confort. Queremos que as nossas soluções de produtos sustentáveis ajudem os consumidores a viver um estilo de vida confortável e amigo do ambiente”, acrescenta.

“A divisão Bosch Home Comfort tem por base um portefólio diversificado para alcançar as metas climáticas no setor dos edifícios e construção. As bombas de calor e os híbridos de bomba de calor são elementos essenciais na descarbonização dos mais de 200 milhões de edifícios localizados apenas na Europa. As nossas bombas de calor ostentam a etiqueta ‘made in Europe'”, afirma Jan Brockmann, CEO da Bosch Home Comfort.

“Os nossos engenheiros, investigadores e desenvolvedores trabalham de mãos dadas dentro da nossa rede de produção para desenvolver bombas de calor de última geração”, acrescenta. “Com o amplo investimento e a expansão adicional que está agora a chegar a Aveiro, estamos a impulsionar a eletrificação dos edifícios e a combinar o conforto doméstico com a tecnologia verde”, conclui Brockmann

A Bosch Home Comfort tem vindo a desenvolver e produzir tecnologias para o aquecimento de água em Aveiro há muitos anos. Esta localização é também o centro de desenvolvimento de bombas de calor para o sul da Europa.

“Além disso, a unidade de Aveiro irá fabricar as unidades exteriores e as unidades interiores para as bombas de calor Compress 5.800i AW e Compress 6.800i AW da próxima geração, que são particularmente silenciosas, e que utilizam o refrigerante ecológico propano. A experiência adquirida na produção de esquentadores pode contribuir para este processo. As bombas de calor Compress 5.800i AW e Compress 6800i AW foram desenvolvidas em conjunto por várias equipas de Wernau (Alemanha) e Aveiro, e são produzidas numa rede de fabricação que inclui Aveiro, Eibelshausen e Tranås”, lê-se no comunicado.