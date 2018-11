A “cooperação luso-alemã” que a chanceler Angela Merkel sublinhou, aquando da sua visita à unidade da Bosch em Braga, acompanhada pelo primeiro-ministro, António Costa, em maio deste ano, continua a dar frutos. A multinacional germânica vai instalar em Portugal uma nova equipa de Investigação e Desenvolvimento (I&D) de ferramentas elétricas e prevê contratar um total de 200 engenheiros em 2019 para as várias divisões da empresa, disseram ao Jornal Económico dois responsáveis da Bosch.

Estes profissionais estarão dispersos pelas unidades da Bosch em Braga, Aveiro e Ovar. Nesta última, será criada uma equipa de I&D na área de ferramentas elétricas, que contará com 20 engenheiros contratados para o efeito, que estará em pleno funcionamento no próximo ano, num reforço que assinala a entrada de engenheiros portugueses nesta divisão do grupo alemão.

“Sabemos que este é um passo muito importante na I&D em Portugal e que contribuirá positivamente para que Ovar faça parte do leque de regiões do país atrativas para o desenvolvimento da tecnologia do futuro. Algo que pesou na decisão de trazer essa equipa para Portugal foi a nossa capacidade de trabalho, flexibilidade e a criatividade”, afirmou o administrador da Bosch em Ovar, António Pereira.

