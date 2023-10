Não é novidade para ninguém que a pandemia foi um momento transformador para (quase) todos.

29 Outubro 2023, 12h00

Na restauração, então, transformador é adjetivo que não chega para descrever tudo o que aconteceu no sector. Ainda assim, nasceram daí ideias e projetos que têm mexido com a cidade, como é o caso deste Boubou’s Sandwich Club, que ocupou o lugar do Sujamãos, no Príncipe Real. O nome não esconde o que é: uma casa de sandes pensada por Louise Bourrat do Boubou’s.

“Durante a pandemia, como muitos outros restaurantes, tentámos fazer takeaway no Boubou’s. Abrimos a janela durante o almoço e vendemos sanduíches”, conta Louise. “Depois não funcionou muito bem, mas ajudou”, continua a chef, que no ano passado conquistou a 13.ª temporada do programa francês Top Chef.

Se no Boubou’s, apenas umas portas abaixo do outro lado da rua, Louise aposta agora num conceito de fine dining, no Boubou’s Sandwich Club tudo é mais descontraído. “Mas é cozinha ainda assim”, faz questão de alertar, deixando claro o foco no trabalho. “As receitas e o conceito ficaram debaixo do braço, até que surgiu a oportunidade com este local. Já estava tudo pronto.”

