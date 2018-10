Bovespa dispara 3% pós-vitória de Bolsonaro

O índice da Bolsa do Brasil, Bovespa, abriu a subir 3,08% para os 88.359,90 pontos, na primeira sessão pós-vitória na segunda-feira do candidato de direita Jair Bolsonaro (do Partido Social Liberal) para presidente dos Estados Unidos.

Na lista das fortes subidas estão as ações da Petrobras (2,07%) e da Eletrobras (+4,08%). O real também dispara para máximos de cinco meses face ao dólar.

A lua de mel nos mercados deve-se ao facto de Bolsonaro ter como conselheiro económico, Paulo Guedes, que vem da escola de Chicago, tem perfil liberal e defende a menor participação possível do Estado na economia.

O plano de governo de Bolsonaro refere que as privatizações, “mais do que uma questão ideológica, visa a eficiência económica, bem-estar e distribuição de renda”. O foco, diz o candidato, é gerar mais concorrência. “Algumas dificuldades políticas que poderiam surgir durante o processo de privatizações poderão ser contornadas, com bem desenhadas ‘golden shares’, garantidoras da soberania nacional.”

Após tomar posse no dia 1 de janeiro de 2019, Bolsonaro será o chefe do governo e o representante máximo do Estado brasileiro.