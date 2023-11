As candidaturas devem ser apresentadas através da rede de balcões de uma das cinco entidades já credenciadas. São elas a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo; a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores; o Millennium BCP – Banco Comercial Português; o Banco Montepio; e o Novobanco dos Açores.

A presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento, Ana Carvalho, fala durante a sua audição perante a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 11 de janeiro de 2023. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

15 Novembro 2023, 16h09

O Banco Português de Fomento (BPF) anunciou que está, desde o passado dia 1 de novembro, capacitado para receber, através do Portal da Banca, as candidaturas ao Programa Capital Participativo Açores I que venham a ser processadas pelos Intermediários Financeiros entretanto selecionados.

O banco está também a anunciar a abertura da segunda call para credenciação de intermediários financeiros. “Concluída a primeira fase do programa e com o intuito de ampliar a rede de bancos comerciais na qualidade de Intermediários Financeiros, anunciamos a abertura da 2.ª Call do Capital Participativo Açores I a partir de hoje, 15 de novembro, e até ao dia 6 de dezembro de 2023”, lê-se no comunicado.

As candidaturas estarão abertas até ao dia 31 de março de 2024, sendo as operações apreciadas por ordem cronológica de submissão, até esgotado o plafond do Programa Capital Participativo Açores.

“Ao abrigo do Programa Capital Participativo Açores I, o Banco de Fomento pode começar a receber, desde o passado dia 1 de novembro, as candidaturas de empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores, que venham a ser submetidas junto de um dos cinco bancos já credenciados como Intermediário financeiro”, lê-se no comunicado.

O Programa Capital Participativo Açores I, financiado pelo Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores (FCEA) e gerido pelo Banco Português de Fomento, tem por objetivo impulsionar o crescimento das micro, pequenas e médias empresas da Região.

Com uma dotação global de até 20 milhões de euros, provenientes do FCEA e enquadrados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o programa visa facilitar o desenvolvimento de novos produtos, serviços e mercados, além de reforçar a estrutura financeira das empresas participantes, fortalecendo deste modo o tecido empresarial açoriano.