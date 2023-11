O Programa Venture Capital encerrou com a atribuição de 400 milhões de euros a 16 entidades de capital de risco, anunciou em comunicado o Banco Português de Fomento. A sociedade que recebe mais dotação é a 3XP Global SCR.

7 Novembro 2023, 17h21

O Programa Venture Capital encerrou com a atribuição de 400 milhões de euros a 16 entidades de capital de risco, anunciou em comunicado o Banco Português de Fomento. A sociedade que recebe mais dotação é a 3XP Global SCR (a verba do Fundo de Capitalização e Resiliência soma 17,5 milhões de euros e o investimento privado mínimo é de 7,5 milhões). O investimento total é de 25 milhões de euros.

O programa destina-se a apoiar o investimento em empresas prioritariamente nas fases de arranque, através da subscrição de fundos de capital de risco geridos por intermediários financeiros – Sociedades de Capital de Risco, Sociedades Gestoras de Capital de Risco, ou entidades equivalentes.

“Após a divulgação dos resultados da due diligence das candidaturas ao Programa de Venture Capital, ocorrida em setembro passado, 25 entidades exerceram o direito de audiência prévia concedido a todos os 44 candidatos. A informação e documentação recebida foi cuidadosamente analisada pelo Banco Português de Fomento. Em resultado da avaliação efetuada manteve-se a tabela classificativa anteriormente divulgada com a seriação final das 16 candidaturas selecionadas, que correspondem a operações no valor de 400 milhões de euros do Fundo de Capitalização e Resiliência”, lê-se na mesma nota.

As Sociedades selecionadas têm de assegurar a subscrição de Fundos com uma dotação mínima de 20 milhões de euros cada, sendo a comparticipação máxima do Fundo de Capitalização e Resiliência de 70% da dotação total de cada Fundo, o que pressupõe uma comparticipação de investidores privados de, pelo menos, 30% do capital total. Assim, aos 400 milhões de euros do Fundo de Capitalização e Resiliência, correspondendo um valor de investimento potencial de 652,25 milhões de euros.

O BPF diz que “após um rigoroso processo de avaliação, estas 16 candidaturas foram selecionadas por apresentaram propostas de investimento que cumprem os critérios e objetivos do programa, destacando-se com uma pontuação média de avaliação de 2,4 (numa escala de 1 a 3)”.

“Um valor que excede em grande medida o limiar da pontuação global mínima de 1,6 exigida na matriz de seleção do concurso (matriz de seleção que se encontra no Aviso e Ficha de Produto, disponíveis para download no final da página do programa). Este resultado atesta a qualidade e o potencial das propostas selecionadas, mas também reafirma o alinhamento destas com os objetivos estratégicos do Programa de Venture Capital. Está já a dar-se início à fase de contratualização com os 16 selecionados, que se pretende que seja concluída nas próximas semanas”, conclui.