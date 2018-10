BPI com resultados de 529 milhões no terceiro trimestre

O BPI lucra 529,1 milhões dos quais 324,4 milhões são da atividade doméstica, o que significa 61% do resultado consolidado.

Pablo Forero diz que 164 milhões são lucros recorrentes, 20% acima do registado no período do ano passado.

O crédito à habitação subiu 1,3% (saldo líquido) e o crédito às empresas subiu 12%.

O novo crédito hipotecário subiu 36% nos nove meses.

A carteira de crédito às empresas em Portugal aumenta 846 milhões o que suporta a subida da quota de mercado de 8,4% para 9,2%.

O CEO do BPI diz que o banco teve 164,2 milhões de mais-valias extraordinárias, fruto da venda da Viacer que deu ao BPI 59,6 milhões registados no primeiro trimestre; a venda da BPI Gestão de Activos e da BPI GIF ao CaixaBank (61,8 milhões registados no segundo trimestre) e dos negócios de aacquiring (42 milhões no trimestre).

Em termos da atividade core a margem financeira subiu 9,1% para 315,2 milhões de euros. O produto bancário de novo crédito recorrente em Portugal aumentou 7,4% para 541,4 milhões de euros.

A subida de 5,6% (10,7 milhões) em termos homólogos das receitas de comissões líquidas para 201,5 milhões, fruto de maior atividade comercial em todos os segmentos de negócio, face ao mesmo período do ano anterior. As comissões bancárias (+2,8%), as comissões de fundos de investimento (13,1%) e seguros (+8,6%).

Os Depósitos de clientes aumentaram 1.343 milhões para 20.711 milhões (+6,9%).

O Crédito a clientes subiu ao todo 5,4% para 23.422 milhões de euros.

O BPI regista o melhor rácio non-performing exposure (NPE) do setor financeiro em Portugal, realça o banco. O rácio é de 3,8% (critérios da EBA) em setembro face a 5,1% em dezembro de 2017. A cobertura de NPE por imparidades e colaterais é de 126%.

A elevada qualidade da carteira de crédito permitiu reversões de imparidades no valor de 10 milhões em setembro. Adicionalmente recuperaram 18 milhões de créditos anteriormente abatidos ao ativo. Assim o custo do risco de crédito, medido pelas imparidades líquidas de recuperações de crédito anteriormente abatido ao ativo, desceu para -28 milhões (-0,17% da carteira de crédito, em termos anualizados).

A sólida capitalização foi mencionada pelo presidente do BPI como prioridade.

O rácio de CET1 (fully loaded) ascendia a 13,1%, o que corresponde a um aumento de 0,8 pontos percentuais face aos 12,3% de dezembro.

O rácio de leverage situa-se nos 7,2% em setembro.

(em atualização)