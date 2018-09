BPI distinguido como ”Marca de Excelência” Superbrands em 2018

O Banco recebe o galardão pelo 5º ano consecutivo, “como reconhecimento da estratégia de crescimento da marca BPI, qualidade de serviço e compromisso social do Banco”, diz o banco em comunicado.

O Conselho Superbrands é composto por personalidades do sector do marketing e comunicação, que classificam uma lista de mais de 700 Marcas a operar no mercado.

Em paralelo, é conduzido um estudo junto dos consumidores, em que é solicitado que classifiquem espontaneamente 3 marcas por cada um dos seguintes atributos: “Marcas únicas, em que mais confia”, “Marcas com que se identifica”, “Marcas que satisfazem as suas necessidades” e “Marcas que considera mais conhecidas”.