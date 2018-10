BPI e BEI disponibilizam 500 milhões para financiar empresas portuguesas de pequena dimensão

As PME e as midcaps portuguesas (empresas que contam entre 250 a 3.000 trabalhadores) vão poder financiar-se junto de uma linha de crédito no valor de 500 milhões de euros e disponibilizada, em partes iguais, pelo Banco Português de Investimento (BPI) e o Banco Europeu de Investimento (BEI), que assinaram um acordo para este efeito.

Em comunicado emitido esta tarde, as PME e midcaps portuguesas “vão beneficar do acesso a financiamento de longo-prazo em condições favoráveis para os seus investimentos, já que o BPI vai transferir para os clientes as condições vantajosas de financiamento em termos de maturidade e taxas de juro”. Em relação ao empréstimo do BEI, este “vai permitir o financiamento de até 100% do custo total de cada projeto” para as empresas nacionais que tenham aquelas dimensões, com um máximo de 12,5 milhões de euros por projeto e até 50% para outros tipos de projeto.

O acordo entre o BPI e o BEI foi ratificado em Lisboa pelo administrador executivo do BPI, Ignácio Álvarez-Rendueles, e pela vice-presidente do BEI, Emma Navarro.

Para o administrador do BPI, “a cooperação com o BEI é fundamental para o compromisso do BPI com o financiamento das PME e midcaps em Portugal, uma área de negócio central para o Banco”. Por seu turno, Emma Navarro, reconheceu que este acordo vai encontro das prioridades do banco da União Europeia (UE), cujo capital é detido pelos Estados-Membros, uma vez que permite “assegurar que as PME têm acesso a crédito”, o que é “fundamental para promover a inovação e o crescimento económico na UE”.