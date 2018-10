BPI estreia-se no crédito à habitação com taxa fixa a 30 anos

O BPI anuncia que lançou o Crédito Habitação com Taxa Fixa desde 2,95% a 30 anos. Mas esta taxa é só para financiamento com hipoteca de 150.000 euros por 30 anos e pressupõe 2 proponentes com 30 anos, com conta aberta há mais de 30 dias e com a melhor classe de risco da operação.

“O BPI é o único dos maiores bancos em Portugal que dispõe de taxa fixa a 30 anos”, diz a instituição. O banco liderado por Pablo Forero diz que a solução protege os consumidores de eventuais subidas das taxas de juro e fixa as prestações até ao final do empréstimo”.

O BPI lança este produto porque considera que os juros já estão baixos há demasiado tempo e por isso voltarão a subir.

“Há 10 anos a Euribor a 12 meses era de 5,33% e atualmente é de -0,156%”, refere a nota.

“Ainda que, em agosto deste ano, a taxa média das novas operações de crédito habitação tenha sido a mais baixa de sempre em Portugal (1,36% segundo dados do Banco de Portugal), quem pensa comprar casa ou tem um crédito à habitação com taxa variável deve estar consciente que, com uma eventual subida das taxas de juro, a prestação mensal também sobe”, explica o banco,

“Por exemplo, para um cliente que contrate hoje um crédito, de 90 mil euros, a 30 anos, com uma taxa de juro variável de 1,534%, se a Euribor a 12 meses subir dois pontos percentuais em relação ao nível atual, a prestação mensal do crédito habitação aumenta 94 euros”, refere o comunicado.