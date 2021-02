BPI não tem planos de reestruturação para redução de pessoal

O CEO do banco respondia às perguntas da conferência de imprensa, quando garantiu que não tinha nenhum plano de reestruturação em curso. Ao contrário de alguns bancos do mercado que têm em pipeline a redução de pessoal.

No final de 2020, o banco BPI contava com 4.622 colaboradores (-218 em termos líquidos em relação a dezembro de 2019). Na mesma data a rede de distribuição totalizava 422 unidades comerciais, entre balcões (360), centros premier (27), um balcão móvel e centros de empresas (34).

O BPI regista uma diminuição dos custos de estrutura recorrentes de 4,5% num ano para 426,3 milhões, refletindo a redução de 2,1% dos custos com pessoal para 239,4 milhões, que inclui o efeito da decisão dos administradores executivos de renunciarem aos prémios de desempenho de 2020.

O banco registou 147 reformas antecipadas e rescisões voluntárias no 4º trimestre de 2020, o que teve um custo não recorrente de 25 milhões de euros.

No que toca aos dividendos, o BPI conta distribuir, em setembro de 2021, 15% do resultado individual de 2020, pelo que distribuirá ao CaixaBank 13 milhões de euros, disse João Pedro Oliveira e Costa, que adiantou que será em conformidade com as recomendações do BCE.

No que se refere à venda de carteiras de malparado (Non-Performing Loans), e depois do banco ter vendido no mês passado uma carteira de 300 milhões de euros.

João Pedro Oliveira e Costa disse que não contava vender mais carteiras este ano. No entanto, referiu que se surgir uma boa oportunidade do mercado avançará com a venda. E lembrou que no BPI o rácio de NPE (malparado pela definição EBA) ficou em 1,7% e com uma cobertura a subir para 140% por imparidades e colaterais.

O banco anunciou que detém 8 milhões de euros em imóveis obtidos por recuperação de créditos. Este é o valor de balanço líquido.

Em fundos de reestruturação e recuperação empresarial o banco tem em balanço uma exposição de 45 milhões de euros.