O Private Banking do BPI apresenta uma posição de liderança no mercado nacional (de acordo com o estudo publicado pela DBK Informa), com um volume de negócios superior a 8 mil milhões de euros em 2022.

18 Novembro 2023, 12h47

O BPI foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, como Melhor Private Banking em Portugal, nos Global Private Banking Awards. A área é liderada por António Luna Vaz.

A iniciativa foi organizada pelas revistas The Banker e PWM do Grupo Financial Times, e a avaliação das instituições é feita por um painel de especialistas internacionais que avaliam áreas como a oferta de produtos e serviços, inovação e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas.

“Em 2023, a aposta na diferenciação de serviço foi uma das principais prioridades do Private Banking do BPI, com destaque para o lançamento do BPI Wealth, um serviço de consultoria independente sobre instrumentos financeiros, direcionado a Clientes com elevado património financeiro”, lê-se no comunicado.

Foram também criadas e adaptadas ferramentas digitais de apoio aos Private Banker e foi realizado um investimento significativo na introdução de uma ferramenta de reporting avançada, que permite aos clientes terem acesso a um extrato sofisticado e detalhado, com métricas relevantes de avaliação do desempenho da carteira de ativos.