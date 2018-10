BPI reúne 140 empresários do distrito de Leiria para debater desafios da Indústria 4.0

O BPI reuniu mais de 140 gestores e empresários do distrito de Leiria para debater os desafios da Indústria 4.0, no âmbito dos “Encontros BPI com empresas”, anuncia o banco em comunicado.

“Durante dois anos, o BPI vai percorrer todas as capitais de distrito para reforçar a proximidade às empresas e instituições de cada região”, diz a instituição.

A abertura do evento esteve a cargo de Pedro Barreto, administrador do BPI responsável pela banca de empresas e institucionais, que apresentou o CaixaBank – acionista maioritário do BPI – como “um Banco com uma elevada componente de inovação tecnológica, reconhecido como modelo através de um conjunto alargado de distinções de entidades independentes”.

Pedro Barreto salientou que a entrada do BPI no Grupo CaixaBank “vai permitir acelerar o Banco”. Um progresso visível e reconhecido pela revista britânica Euromoney que nomeou o BPI como “Melhor Banco em Portugal”.

Já João Oliveira e Costa, administrador responsável pela Banca de Particulares e Negócios, destacou a “capacidade transacional e digital muito forte para as pessoas realizarem as suas operações com rapidez e segurança, bem como de aconselhamento e especialização”. “Mais do que especialista o BPI é um parceiro para os projetos que queiram concretizar e dispõe de 22 espaços comerciais no distrito de Leiria”, diz o banco.

Numa mesa redonda sobre indústria 4.0 – com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, do Diretor-geral da COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação, Jorge Portugal, e do senior partner do Kaizen Institute Western Europe, António Costa – o Diretor-geral da COTEC, Jorge Portugal, salientou que “o BPI foi o primeiro Banco que discriminou positivamente as empresas com acesso a linhas de partilha de risco que tornaram mais barato o crédito à inovação”.

“Ter sido escolhida como local de apresentação do Programa Indústria 4.0 foi um sinal evidente do reconhecimento da capacidade empresarial da região de Leiria”, referiu o Presidente do município, Raul Castro. O plano estratégico da Câmara Municipal de Leiria menciona a ambição de tornar Leiria “a capital nacional da Indústria 4.0” .