BPI Seniores entrega 750 mil euros a 33 projetos para melhorar a vida dos mais velhos

No âmbito da 6ª edição do Prémio BPI Seniores, o BPI e a Fundação ”la Caixa” entregaram esta segunda-feira, Dia Internacional do Idoso, 750 mil euros a 33 instituições para apoiar projetos que visam promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo e saudável de pessoas com mais de 65 anos.

No total foram recebidas 412 candidaturas, “um número que reflete a relevância deste tema”, diz o BPI. Os projetos distinguidos promovem diferentes respostas sociais, onde se incluem: apoio domiciliário, projetos de animação sociocultural, iniciativas de musicoterapia, aquisição de equipamentos sociais e meios de transporte, serviços de estimulação cognitiva e sensorial, entre outros.

O Prémio BPI Seniores insere-se na política de responsabilidade social do Banco e conta, a partir desta edição, com o apoio da Fundação ”la Caixa”. As duas entidades estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.

O BPI Seniores complementa o apoio concedido com os Prémios BPI Capacitar e BPI Solidário. Todos destinados a apoiar os segmentos mais vulneráveis da população.

“Entre os projetos distinguidos o 1º Prémio foi para a Unitate, uma associação que desenvolve uma abordagem inovadora à economia social, promovendo o intercâmbio de conhecimento técnico e a solidariedade institucional, com o objetivo de apoiar e capacitar outras instituições sociais”, diz o banco.

Recentemente e perante a iminência de fecho de duas instituições sociais da região, a associação disponibilizou-se para as absorver e recuperar, evitando que os utentes ficassem sem apoio. A associação gere, atualmente, um centro de dia, um centro de convívio, um serviço de apoio ao domicílio e um lar.

O projeto da Unitate destina-se a idosos dos concelhos de Vila Viçosa e Alandroal, região muito envelhecida e sem oferta de respostas adequadas e consiste em remodelar a escola antiga para atuar como centro de dia e criar uma oferta de apoio ao domicílio. Além disso, vai promover ateliers e dinâmicas intergeracionais e disponibilizar um gabinete de atendimento e acompanhamento personalizado.

O júri analisou e selecionou os projetos que considerou mais sustentáveis, mais inovadores e com maior impacto social. Foram reconhecidos os projetos apresentados por 33 instituições.