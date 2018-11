Braga integra rede europeia para ajudar no crescimento de startups

Braga vai integrar a ‘Startup Cities European Partnership’, uma iniciativa da Comissão Europeia para definir novas estratégias de financiamento e promoção do crescimento de startups. A InvestBraga, através da Startup Braga, foi convidada para integrar esta rede europeia durante uma iniciativa que decorreu esta quarta-feira em Bruxelas.

A reunião reuniu agentes de dinamização económica, grandes empresas e financiadores em torno da definição da estratégia a curto prazo para o aumento da competitividade das cidades de média dimensão europeia cujo desempenho no apoio ao empreendedorismo e criação de startups tem alcançado relevância internacional.

A reunião contou ainda com a presença de vários autarcas europeus e com as intervenções do Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e da Comissária Europeia para a Economia Digital e Sociedade, Mariya Gabriel.

Carlos Silva, Administrador Executivo da InvestBraga, realçou que este convite é “uma oportunidade para apresentar Braga enquanto case study na dinamização económica a parceiros internacionais, participar na definição das políticas de investimento europeias e fomentar a ligação a outras cidades europeias com quem poderemos vir a desenvolver parcerias que contribuam para a dinamização económica de Braga”.

Por sua vez, Alexandre Mendes, Director Executivo da Startup Braga, assinalou que “integrar esta iniciativa poderá ajudar as 123 startups que fazem parte, neste momento, da rede da Startup Braga, a conquistar mercados internacionais beneficiando de uma rede de parceiros distribuída por vários países europeus que poderão prestar apoio nesses processos”.