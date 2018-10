Braga recebe a conferência Mission 10.000 do INL

O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) vai realizar no próximo dia 17 de Outubro a conferência Mission 10.000 que irá trazer a Braga investigadores na área da nanotecnologia de Portugal e Espanha, bem como especialistas europeus na área da inovação.

A conferência Mission 10.000, que se realizará no Forum Braga entre as 9h00 e as 19h00, contará com a presença de Ana Teresa Lehmann, Secretária de Estado da Indústria, de Lars Montelius, director geral do INL; Jesús Alonso, secretário-geral da Ciência; Tecnologia e Investigação do Governo da Extremadura; Soumodip Sakar, presidente do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia; entre outras personalidades.

Inserida no âmbito do INL Summit, a Conferência Mission 10.000 é “o resultado dos esforços que o INL tem implementado para levar a nanotecnologia e a inovação às empresas, mas também às autarquias, comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas das regiões transfronteiriças entre Portugal e Espanha – num projecto designado por nanoGateway”.

Apesar de ser um evento com génese científica, a conferência Mission 10.000 é aberta e dirigida a toda a sociedade civil. Todos os cidadãos – desde investigadores, empresários, responsáveis políticos, até aos estudantes – estão convidados a participar.

Nesse sentido, o programa da conferência prevê que sejam realizadas ao longo do dia, além das palestras científicas, sessões transversais nas quais serão apresentados casos de sucesso de empresas, o contexto institucional de apoios e oportunidades de financiamento da investigação e da inovação.

A conferência quer também promover o ‘networking’ entre a comunidade científica e as empresas e a opinião pública através da criação de vários momentos de interacção e uma ferramenta que facilitará o pré-agendamento de reuniões dos participantes com interesses comuns. Haverá também um espaço de exposição gratuito onde os profissionais e académicos poderão apresentar as suas ideias.

No final da conferência, o INL vai atribuir prémios aos projectos de aplicação de tecnologia em empresas que mais têm contribuído para o desenvolvimento económico das regiões transfronteiriças.

“Pela primeira vez vamos reunir em Braga investigadores de Portugal e Espanha, empresas de ambos os países, representantes das oito regiões transfronteiriças (Norte, Centro, Algarve, Alentejo, Andaluzia, Castela e Leão, Extremadura e Galiza) e especialistas europeus em inovação, com objectivo de construir uma forte bioeconomia com base na ciência e na inovação”, explicou Sonia Pazos, responsável do INL pelo projecto nanoGateway. E adiantou: “Este é um evento único e pioneiro que tem como objectivo alinhar e coordenar os interesses de todos os ‘stakeholders’ das regiões transfronteiriças”.