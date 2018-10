Brasil. Bolsonaro à frente, mas Haddad reduz diferença

Tudo indica que os brasileiros devem eleger neste domingo Jair Bolsonaro como próximo Presidente do Brasil, segundo as últimas sondagens publicadas pelo Instituto Datafolha e Ibope. Os resultados conhecidos ontem davam a Bolsonaro uma vantagem de oito pontos percentuais na consulta do Ibope e de dez pontos percentuais nos resultados do Datafolha.

O Datafolha dá, com uma margem de erro de 2%, uma intenção de voto de 55% para o candidato do Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, contra 45% para o candidato do PT, Fernando Haddad. No entanto, em 10 dias, Haddad conseguiu diminuir a desvantagem nesta sondagem de 18% para 10%.

Do outro lado, contudo, não é atribuída credibilidade aos estudos: Onix Lorenzoni, apontado como possível chefe da Casa Civil de um futuro Governo Bolsonaro, classificou a análise das sondagens como “uma perda de tempo”.

De acordo com o Estado de S. Paulo, o PT avalia ainda que, seja qual for o resultado das urnas, a campanha de Haddad terminaria de forma ascendente, com reflexos positivos para a oposição a um eventual governo Bolsonaro.

Haddad terminou a campanha com uma ação na favela de Heliópolis, a maior de São Paulo.