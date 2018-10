Brasil: Bolsonaro alcança 41% de intenções de voto em véspera de eleições

Já de acordo com as sondagens divulgadas pelo instituto Datafolha, Bolsonaro alcança os 40% e Fernando Haddad mantém-se com 25% das preferências do eleitorado brasileiro.

O candidato da extrema-direita conseguiu manter a liderança da corrida presidencial até à véspera do dia da eleição, mas sem votos suficientes para acabar com a disputa numa primeira volta.

Bolsonaro mantém uma vantagem que oscila entre os 15 e 16 pontos sobre o candidato do Partido dos Trbalhadores (PT) Fernando Haddad. Caso estas posições se mantenham nas urnas no domingo, serão estes os dois candidatos a enfrentar-se na segunda volta marcada para dia 28 de outubro.

Quanto aos restantes candidatos, Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT) encontra-se na terceira posição, tendo alcançado os 15% das intenções voto, distanciando-se do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que obteve com 8%, posicionando-se em quarto lugar.

A ex-senadora Marina Silva (Rede) ficou empatada com o ex-banqueiro João Amoêdo (Novo), ambos com 3% das intenções de voto, segundo o jornal Folha de São Paulo.

Numa análise da taxa de rejeição, o candidato da extrema-direita oscilou dos 42% para 43%, e o afilhadode Lula da Silva no PT, Haddad, passou de 37% para 36%.

Atrás deles, a maior rejeição é a de Marina Silva, com 22%, seguindo-se Alckmin com 16% e Ciro com 15%.

Cerca de 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar este domingo na primeira volta das presidenciais. Caso nenhum candidato atinja a marca de 50% dos votos válidos, haverá uma segunda volta com os dois primeiros colocados, que está marcada para o dia 28 do deste mês.

As urnas de voto serão abertas pelas 08:00 e têm o seu encerramento previsto para as 17:00 de cada fuso horário. As últimas urnas eletrónicas a fechar serão no estado do Acre, 21:00 em Lisboa.