Brasil: deputada apela a denuncia de professores “revoltados” com eleição de Bolsonaro

A deputada eleita pelo Partido Social Liberal (PSL), Ana Caroline Campagnolo alertou os brasileiros, numa publicação no Facebook, para uma possível ”revolta” por parte dos professores universitários apoiantes de Bolsonaro e pede aos alunos que usem todos os meios para denunciar os professores.

A deputada do estado de Santa Catarina, abriu um canal informal de denúncias, logo após a vitória eleitoral de Bolsonaro, com o objetivo de fiscalizar professores, conta o jornal brasileiro Estadão. Campagnolo justifica a decisão precisamente com o facto de Jair Bolsonaro ter sido eleito, sublinhando que “amanhã é o dia em que os professores e doutrinadores estarão inconformados e revoltados”, escreveu.

A deputada acrescentou ainda que “muitos deles não conterão a sua ira e farão da sala de aula um auditório cativo para as queixas político-partidárias ou ideológicas.”

Professores éticos e competentes não precisam se preocupar. Pedimos que não enviem vídeos de outros estados (como já… Posted by Ana Caroline Campagnolo on Sunday, 28 October 2018

“Alunos que sentirem os seus direitos violados podem usar gravadores ou câmaras para registar os factos”, garantindo que as imagens não serão divulgadas. Campagnolo pede que as informações lhe sejam enviadas para o telemóvel, indicando o nome do docente, da escola e da cidade.