Brasil e Chile devem assinar acordo de comércio livre até ao final deste ano

Brasil e Chile devem assinar até ao final de 2018 um acordo de comércio livre, revelou o governo brasileiro em comunicado. O acordo foi alcançado na última sexta-feira, 19 de outubro e dele fazem parte a não cobrança de taxas de roaming internacional para chamadas e dados móveis nos países do outro país.

O acordo incluiu também assuntos como o comércio online, meio ambiente, trabalho e medidas anti-corrupção.

O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, enquanto o Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América Latina, segundo o comunicado. No ano passado, os dois tinham um comércio no valor de 7,3 mil milhões de euros.

As negociações tiveram início em abril de 2017.