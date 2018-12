Brasil: economia cresceu 1,4% até outubro

O Sindicato Independente dos Médicos quer medidas para agilizar indemnização às quatro vítimas no acidente deste sábado com o helicóptero ao serviço do INEM. Para o efeito, exige criação de comissão arbitral ad hoc, as partes de comum acordo nomeiam os árbitros e administram elas próprias o procedimento arbitral. SIM alerta: não se pode “aguardar tempos infindos” nos tribunais para ultrapassar este problema.