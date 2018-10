Brasil: o legado económico do PT em 13 anos de poder

Maiores economias

Em 2002, o Brasil ocupava a 13ª posição no ‘ranking’ global das maiores economias, segundo dados do Banco Mundial e do FMI. Chegou a ser o 6º em 2011, destronando o Reino Unido, mas voltou a cair.

PIB

O PIB no governo Lula apresentou uma expansão média de 4% ao ano, entre 2003 e 2010. Mas parte das conquistas económicas começou a ser diluída na gestão Dilma Rousseff a partir de 2011. Com resultados negativos, a média total passou para 2,9%.

IDH e combate a pobreza

A nota do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que era de 0,649 no início do ano 2000, chegou a 0,755 em 2016, o que indica uma melhoria das condições de vida do povo.

Indicadores sociais

A taxa de analfabetismo caiu de 11,6% para 8,1%. A expectativa de vida passou de 71,1 anos em 2003 para 75,2 anos em 2015. Já a taxa de mortalidade infantil caiu de 26,04 em 2002 para 13,82 em 2015.

Perceção da corrupção

Em 2002, o Brasil ocupava a 45ª posição do ranking de perceção da corrupção da Transparência Internacional (TI), que incluía análises de 102 países. Em 2015, passou para o 76º lugar entre 168 países.