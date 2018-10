Brasil: Onde é que as eleições ainda estão indefinidas?

A eleição para o cargo não foi definida na primeira volta em 13 Estados e no Distrito Federal – entre eles, os três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro – e, agora, os dois candidatos com o melhor desempenho em 7 de outubro seguem na disputa.

Amapá

O atual governador, Waldez Góes (PDT), tenta se reeleger na disputa contra o ex-governador João Capiberibe (PSB).

Amazonas

Wilson Lima (PSC) e o atual governador Amazonino Mendes (PDT) disputam o segundo turno no Estado. O resultado do primeiro turno foi bastante renhido: Lima teve 33,73% dos votos válidos, e Mendes, 32,74%.

Distrito Federal

O segundo turno é travado entre Ibaneis Rocha (MDB) e o atual governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Rocha conseguiu na primeira ronda uma ampla vantagem sobre seu adversário ao obter 41,97% dos votos válidos, enquanto Rollemberg teve 13,94%.

Mato Grosso do Sul

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) tenta sua reeleição contra Odilon de Oliveira (PDT). Azambuja terminou o primeiro turno à frente, com 44,61% dos votos válidos, enquanto Oliveira teve 31,62%.

Minas Gerais

A disputa para governador do segundo maior colégio eleitoral do país será decidida entre Romeu Zema (Novo) e Antonio Anastasia (PSDB).

Pará

Helder Barbalho (MDB) e Marcio Miranda (DEM) disputam a segunda no Estado. Barbalho esteve perto de se ser eleito na primeira volta, com 47,69% dos votos válidos, enquanto Miranda teve 30,21%.

Rio de Janeiro

Wilson Witzel (PSC) e Eduardo Paes (DEM) disputam a segunda volta no terceiro maior colégio eleitoral do país. Witzel ficou em primeiro, dia 7 de outubro, com 41,28% dos votos válidos. Paes teve a segunda maior votação, com 19,56%.

Rio Grande do Norte

A senadora Fátima Bezerra (PT) avançou para a segunda volta em primeiro lugar, com 46,17% dos votos válidos, e terá como adversário Carlos Eduardo Alves (PDT), que obteve 32,45%.

Rio Grande do Sul

Eduardo Leite (PSDB) e atual governador, e José Ivo Sartori (MDB) vão disputar agora a segunda volta.

Rondônia

Expedito Junior (PSDB) recebeu 31,59% dos votos válidos no primeiro turno e disputará o segundo com Coronel Marcos Rocha (PSL), que teve 23,99%.

Roraima

No menor colégio eleitoral do país, a luta será disputada entre Antonio Denarium (PSL) e José de Anchieta (PSDB).

Santa Catarina

Gelson Merisio (PSD) e Carlos Moisés da Silva (PSL) disputam a segunda volta. Merisio conseguiu o primeiro lugar, com 31,12% dos votos válidos, enquanto Silva teve 29,72%.

São Paulo

Esta será a primeira vez em 16 anos que haverá segunda volta para governador no maior colégio eleitoral do país, que tem 33 milhões de eleitores. O último foi em 2002, entre Geraldo Alckmin (PSDB) e José Genoíno (PT), com a vitória de Alckmin. João Doria (PSDB) teve 31,77% dos votos válidos na primeira volta e vai disputar a eleição com o atual governador Márcio França (PSB), que obteve 21,53%.

Sergipe

O atual governador, Belivaldo Chagas (PSD), e Antônio Carlos Valadares Filho (PSB) disputam a segunda volta.