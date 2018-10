Brasil: sondagem à boca das urnas dá a Bolsonaro 45% e a Haddad 28%

A primeira sondagem à boca das urnas – a ser divulgada de rede Globo – indica que as eleições deste domingo no Brasil podem ter sido ganhas por Jair Bolsonaro, com cerca de 45% dos votos. Em segundo lugar terá ficado Fernando Haddad, candidato do PT, com 28% dos votos.

Tal como indicavam todas as sondagens, o Brasil, se se confirmarem estes resultados, irá a uma segunda volta, já marcada para 28 deste mês.

Nessa perspetiva, e mesmo antes de ser conhecida esta sondagem à boca das urnas, um dos principais membros da equipa de Jair Bolsonaro, o advogado Gustavo Bebianno, presidente do PSL, disse ao jornal Estado de São Paulo que numa eventual segunda volta o tom da campanha e dos discursos será de mobilização total para o ataque ao opositor.

“É porrada”, afirmou. “Se tiver um segundo turno, o confronto vai ser directo. Com o PT não tem conversa. Vamos com força, não vamos ter piedade com os erros e os males do PT”.

As sondagens à boca das urnas a nível estatal que estão a ser divulgadas indicam um apoio maior do que o esperado pelas sondagens oficiais aos candidatos ligados a Jair Bolsonaro. Como explicam os analistas brasileiros, pode não significar nada pois não há certeza que estes eleitores tenham votado no candidato de extrema-direita.