Brasil: ‘Vice’ diz que Bolsonaro aceitará resultado da eleição mesmo se for derrotado

“Ele já voltou atrás (…) Aquilo foi no calor da disputa (…) perdeu, perdeu”, disse o general ao ser questionado por jornalistas sobre as declarações de Bolsonaro na última sexta-feira, quando o candidato disse que não aceitaria a derrota se perdesse a eleição presidencial.

Bolsonaro, de 63 anos, lidera as sondagens para as eleições presidenciais do Brasil, com 28% das intenções de voto.

No último fim de semana, a candidatura de Bolsonaro motivou grandes protestos no Brasil, com manifestações organizadas por mulheres contra o candidato e também atos de defesa realizados por seus apoiantes, em dezenas de cidades.

O candidato deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último sábado, onde estava internado desde 07 de setembro, após ter sofrido um ataque e ser esfaqueado durante um comício na cidade brasileira de Juiz de Fora.

A primeira volta das eleições presidenciais do Brasil ocorre a 7 de outubro.