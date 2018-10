Brasileiros em Portugal esperam horas para votarem

O crescimento do número de cidadãos brasileiros a residir em Portugal motivou que, desde as primeiras horas da manhã, enormes filas se instalassem junto aos locais onde estão instaladas as urnas de voto. No Porto, junto a um hotel da cidade onde estão as urnas, a fila era composta por várias centenas de pessoas que, ao sol do outubro, esperavam mais de uma hora para acederem ao local de voto.

O número de pessoas a votar não fornece, só por si, qualquer indicador, dado que as presidenciais brasileiras são de voto obrigatório. Um dos brasileiros que se encontrava na fila e que vive em Portugal há mais de 30 anos disse ao Jornal Económico que “não me lembro de ver tanta gente reunida para votar”, o que confirma que Portugal é cada vez mais um destino de preferência para os que querem abandonar o país de origem.

Uma viagem rápida pelo aglomerado – que praticamente ocupava todo o passeio da zona do Campo Alegre – permitiu concluir (sem grande cientificidade, é certo) que a maioria dos que ali estavam se inclinava para votar em Jair Bolsonaro, o candidato do PSL considerado de extrema-direita populista.

Um casal na casa dos 40 anos de idade adiantava ao Jornal Económico que “se está na hora de mudar, o único voto é em Bolsonaro; votar PT é manter tudo na mesma”. Mais à frente, enquanto uma mulher dos seus 50 anos devidamente identificada com uma camisa da seleção brasileira de futebol filmava as centenas de conterrâneos que permaneciam na fila e gritava “isto é um espetáculo”, umas crianças irrequietas quase não deixavam ouvir o pai a explicar que “ainda não sei em quem vou votar”. Perante o espanto, o brasileiro de não que 40 anos afirmava que “o país está tão dividido que ainda não decidi”, também ele claramente dividido entre os candidatos do PSL e do PT.

A dúvida assaltavam muitas das pessoas nas filas, que em frente às câmaras das televisões que por ali andavam iam manifestando essa falta de decisão, apesar de fila evoluir a bom ritmo. Não foi possível encontrar, mas por certo haveria, quem apoiasse algum dos candidatos que não Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad – mas era claro que os dois vão agregar em seu torno uma imensa maioria dos votos.

Feliz com tudo aquilo estavam os empregados de um restaurante mesmo em frente ao hotel onde estão as urnas de voto – e que é conhecido por vender anualmente mais de 100 mil francesinhas: centenas de brasileiros pareciam estar a preparar-se para, depois de exercerem a sua obrigação de voto, se desviarem para o conforto picante do mais conhecido prato da cidade.