Brett Kavanaugh contrata apenas mulheres para a equipa de assistentes

Parece ser uma espécie de bofetada de luva branca: Brett Kavanaugh ocupou a sua nova posição como juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos e, cumprindo um compromisso que assumiu durante o processo de nomeação, contratou apenas mulheres para a sua equipa de assistentes jurídicos, tornando-se o primeiro magistrado da mais alta instância judicial do país a fazê-lo.

Durante as audiências perante o Comité Judiciário do Senado, antes da aprovação, a sua indicação estava apertada por uma pequena maioria de 50 contra 48 votos , o juiz explicou que, durante os seus 12 anos como juiz do Tribunal de Apelações, contratou mais mulheres que homens. Fez sempre um esforço especial para contratar mulheres, disse, já que estava convencido do acesso desigual de homens e mulheres aos cargos de juízes adjuntos do Supremo e de outros tribunais federais.

Após a sua confirmação, no meio da colossal controvérsia pelas acusações de abusos sexuais que pesam sobre o juiz, Kavanaugh teve que contratar um primeiro grupo de quatro juristas assistentes. “São quatro são mulheres”, disse. “Serei o primeiro juiz da história do Supremo que tem um grupo de assessores formado inteiramente por mulheres”.

Trump, que defendeu repetidamente a inocência de Kavanaugh, comemorou a sua chegada ao Supremo e garantiu novamente que o juiz “é inocente”, numa cerimónia em sua homenagem na Casa Branca. “Em nome de todo o país, quero pedir desculpas a Brett e a toda a família Kavanaugh pela dor e sofrimento por que tiveram que passar”, disse o presidente.

A nomeação do juiz, aprovada com a margem mais estreita desde 1881, gerou uma brutal batalha política em torno de uma instituição que deve atuar como árbitro neutro da lei. Com Kavanaugh, um juiz cuja carreira o identifica como muito mais conservador do que o reformado Anthony Kennedy, cujo lugar ocupa, o equilíbrio do Supremo está agora perdido para o lado conservadior.

Kavanaugh enfrenta agora o desafio de dissipar dúvidas sobre o seu temperamento agressivo e o seu partidarismo e mostrar que, apesar das acusações, é um juiz adequado para a alta magistratura.