Brett Kavanaugh deverá ser eleito para juiz do Supremo Tribunal norte-americano

Brett Kavanaugh, o candidato a juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, apresentado pelo presidente Donald Trump, deve receber a confirmação final do Senado este sábado, 6 de outubro, resistindo às acusações de violação feitas pela professora de psicologia Christine Blasey Ford.

Depois de semanas de intenso debate que tomaram conta do país, Kavanaugh recebeu os votos de apoio de dois senadores republicanos, Susan Collins e Jeff Flake, na votação de sexta-feira, 5 de outubro. A votação final deverá acontecer pelas 21h00 portuguesas. “Vou votar para confirmar o juiz Kavanaugh”, declarou a senadora republicana, no Estado do Maine, no plenário do Senado na sexta-feira.

A confirmação de Kavanaugh dará a Donald Trump uma clara vitória no seu esforço para consolidar o domínio conservador, um resultado amargo para os democratas que não puderam ter o seu próprio candidato confirmado devido às táticas de adiamento dos republicanos em 2016.

Os republicanos deixaram um lugar vazio nesse ano, que Donald Trump preencheu em 2017, com o conservador Justice Neil Gorsuch. Esta sexta-feira, o Senado votou favoravelmente, com 51 votos contra 49.