A Câmara dos Comuns debaterá o acordo durante oito horas por dia O acordo vai a votação no próximo dia 11 de dezembro. Theresa May tem apresentado este voto como uma escolha entre o acordo que foi possível negociar com Bruxelas após quase dois anos e que permite uma saída ordeira e um período de transição, ou arriscar criar “mais discórdia e incerteza” no Reino Unido.