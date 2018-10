Brexit: Banco da Inglaterra prepara mecanismo para evitar colapso do setor

O Banco da Inglaterra manteve conversações com bancos estabelecidos no Reino Unido para criar um mecanismo de acompanhamento que analisará a cada seis horas os balanços dos bancos. O objetivo é evitar um colapso financeiro (causado por movimentos bruscos de capitais) após um hipotético mas cada vez mais possível Brexit sem acordo.

Estas revisões ‘em tempo real’ são destinadas a investigar os movimentos dos depósitos, crédito, câmbios, exposição a derivado e qualquer variação anormal dos custos de captação para os bancos e outras entidades com interesses no sistema de crédito.

Segundo a agência Reuters, o Brexit sem acordo poderia eliminar a quase totalidade da infraestrutura jurídica da qual depende o setor financeiro britânico, que poderia iria por certo colocar em causa economia do país. Da mesma forma, a destruição do emprego no setor seria catastrófica, coisa de que o governo de Theresa May está ciente – dadas as declarações desta quarta-feira sobre a matéria da parte de John Glen, secretário de Estados britânicos dos Assuntos Financeiros.

Prudential Regulation Authority (PRA) será a autoridade que irá auxiliar o banco central nesta monitorização fina de todo o sistema. Aquele organismo já foi usado para tomar medidas semelhantes durante o referendo sobre a independência na Escócia, em 2014 – o mesmo tendo acontecido em junho de 2016, na altura do referendo sobre o Brexit.

Outra consequência de uma saída desordenada da União seria sofrida pelos britânicos que vivam na União Europeia depois do Brexit e mantenham contas bancárias no Reino Unido. Poderiam perder o acesso a essas contas bancárias.

Da mesma forma, as empresas britânicas na Europa podem ver os bancos de investimento cortarem créditos e mecanismos de apoio aos negócios.