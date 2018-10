Brexit: Banco de Inglaterra antevê impacto de 46 mil milhões de euros

O conselho de política financeira do Banco de Inglaterra recomendou à União Europeia (UE), esta terça-feira, que tome medidas urgentes, sob pena de ocorrer uma situação de colapso nas operações de mercado, após a formalização do Brexit, a 29 de março de 2019.

Numa declaração oficial, a instituição liderada por Mark Carney acredita que as instituições europeias nada fizeram, ainda, para evitar a instabilidade do mercado no período pós-Brexit.

O Banco de Inglaterra identificou como principal problema o facto de a saída do Reino da UE afetar operações bancárias avaliadas em 41 mil milhões de libras (perto de 46 mil milhões de euros) e, por isso, recomendou que Bruxelas tome “uma acção oportuna” para “mitigar os riscos à estabilidade financeira, particularmente o que está associado a contratos derivativos e à transferência de dados pessoais”.

Este é um valor bruto associado a contratos derivados subscritos por entidades europeias, que vencem após março de 2019 e que prevêem a sua liquidação em sedes de contrapartida com baseadas no Reuino Unido.

Os contratos derivativos são, na sua generalidade, acordos que prevêem a compra de algo idêntico a um “direito de opção” que as empresas assinam com bancos e investidores para proteger o risco de mudanças futuras nas taxas de juros, divisas ou commodities.

E ainda que tenha sido criado uma legislação específica, no Reino Unido, para que empresas britânicas possam continuar a usar contrapartes europeias, no pós-Brexit, o Banco de Inglaterra diz que Bruxelas não fez o mesmo para que investidores e empresas europeias possam fechar operações no Reino Unido, no âmbito de contratos derivativos.