Brexit: conselho de ministros britânico aprova “rascunho do acordo” do Brexit

O conselho de ministros britânico aprovou esta quarta-feira o “rascunho do acordo” de saída do Reino Unido da União Europeia (UE). O acordo foi conseguido ao fim de longas horas de negociações no governo britânico, com a primeira-ministra, Theresa May, a sublinhar que este documento é “o melhor que podia ser negociado”.

Numa breve declaração aos jornalistas, Theresa May afirmou que a decisão de aprovar coletivamente o o esboço do acordo do Brexit foi “díficil” e “não foi tomada de ânimo leve”. A líder do Partido Conservador confessou que a reunião do conselho de ministros britânico foi marcada por um “debate longo, detalhado e apaixonado”, mas garante que o interesse dos britânicos foi salvaguardado.

“Acredito firmemente, com a cabeça e com o coração, que este documento é do interesse de todo o nosso Reino Unido”, afirmou a primeira-ministra britânica, à porta da residência oficial, em Downing Street.

Theresa May disse que a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda foi uma das decisões mais difíceis nestas negociações, mas que “a decisão coletiva do gabinete era de que o governo deveria concordar com o acordo de retirada e com a declaração política”. “Este é um passo decisivo que nos permite avançar e finalizar o acordo nos próximos dias”, sublinhou.

“Este acordo, tal como previsto na votação do referendo, traz-nos de volta o controlo do nosso dinheiro, leis e fronteiras, termina a livre circulação, protege empregos, traz segurança e união”, afirmou a líder do governo britânico, acrescentando que este acordo permite aos britânicos “retomar o controle e construir um futuro mais promissor para o país” ou “voltar à estaca zero, com mais divisões, mais incertezas e o novos fracassos em cumprir o referendo”.

Com a aprovação deste esboço do acordo de saída do Reino Unido da UE, deverá ser agendada uma cimeira de líderes europeus a 25 de novembro. No entanto, as negociações entre Bruxelas e Londres devem continuar. O Brexit está previsto para 29 de março do próximo ano.