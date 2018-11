Brexit: demissões no governo podem depreciar a libra em mais 3% a 4%

A renúncia do secretário britânico para o Brexit, Dominic Raab, aumentaram as hipóteses de um desafio de liderança para Theresa May e um Brexit sem compromisso parece estar cada vez mais próximo. Neste quadro, os investidores podem exigir prémios de risco maiores sobre os ativos do Reino Unido, o que poderia significar mais 3 a 4% de queda para a libra esterlina.

Depois de recuperar de um breve período de otimismo quanto à possibilidade de um Brexit suave, a moeda britânica foi duramente atingida pela renúncia de Dominic Raab, refere a ING Financial Research.A ameaça à integridade do Reino Unido proposta pelo regime regulatório proposto para a Irlanda e a possibilidade de a União Europeia interferir na saída do Reino Unido da união aduaneira foram os temas invocados para a demissão.

Para os apoiantes do Brexit, o acordo de retirada oferece muitas concessões a Bruxelas. Os que querem ficar, prefeririam outro referendo ou pelo menos um atraso no Artigo 50 para permitir mais tempo para negociar um acordo melhor, diz a consultora.

Os investidores internacionais têm agora que avaliar as hipóteses de um desafio de liderança contra a primeira-ministra, Theresa May, além da questão de uma saída sem acordo ser aprovada pelo parlamento britânico em dezembro.

Os economistas da ING James Knightley e James Smith, ambos acreditam que “não veremos um desafio de liderança, argumentando que se limitaria a atrasar as negociações e aumentaria a probabilidade de extensão do Artigo 50 e um atraso no Brexit; vamos ver o que acontece entre os conservadores nos próximos dias”, refere a consultora em comunicado.

A quantificação destes riscos em termos do valor da libra ainda não é certo. “Até que haja alguma clareza no desafio à liderança, existe o risco de que acabemos com um líder mais inclinado para o Brexit. Tal resultado aumentaria as hipóteses de um não acordo”.

na suposição de que um novo líder dificilmente conseguiria mais concessões de Bruxelas. Isso está em debate, mas sugeriria uma mudança na liderança conservadora – um cenário que não está na nossa linha de base, nem provável nas linhas de base dos investidores.

Para a consultora considera que, se o mercado assumisse que este cenário de turbulência iria verificar-se a libra poderia cair mais 3% a 4%.