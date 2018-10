Brexit: Dominic Raab assume possibilidade de saída sem acordo

Ler mais

O ministro britânico para o Brexit, Dominic Raab, insistiu que o governo está disposto a fazer sair o Reino Unido da União Europeia sem acordo, se necessário. Raab, que tem nas mãos as negociações por parte do Reino Unido e, por isso, os termos da retirada britânica, disse que não quer um pacto que coloque em risco a integridade territorial do Reino Unido.

“Se a União Europeia quer um acordo, precisa de ser séria e fazê-lo agora”, enfatizou Raab anteriormente, para, na convenção conservadora a decorrer na cidade de Birmingham, advertir que “a vontade de chegar a um acordo não é sem limites”.

“Se houver uma tentativa de nos trancarem na porta dos fundos do Espaço Económico Europeu e da União Aduaneira, ou se a única oferta da UE ameaçar a integridade do nosso território, não teremos outra alternativa senão partir sem um acordo”, disse o ministro.

Raab fez esta afirmação depois de o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, advertir que um Brexit sem consenso seria um “desastre nacional”.

“A minha atitude em relação ao Brexit é pragmática, não dogmática, as nossas propostas vão no sentido de um acordo histórico que irá fornecer um roteiro para deixar a UE e um acordo final que será bom para todo o país”, disse.

O ministro disse que “um acordo está em conformidade com o referendo (de 2016) porque esse é o nosso dever democrático, um acordo que gere os riscos do Brexit, porque essa é a nossa responsabilidade”.

Raab defende o chamado plano Chequers, que contempla um mercado comum de bens da comunidade britânica com equivalência regulatória, embora os deputados ais extremistas do Partido Conservador considerem a proposta inaceitável.

Entre os críticos mais fortes está o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson, que acredita que esse projeto ainda manteria o país ligado ao bloco europeu e dificultaria a negociação de acordos comerciais com outros países fora do grupo dos 27.