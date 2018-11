Brexit está “a uma pequena distância”: já se vislumbra acordo no Reino Unido

Um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia está “a uma pequena distância”, disse David Lidington, adjunto não formal de Theresa May, à radio BBC, esta terça-feira. Segundo o diário inglês, The Guardian, embora as últimas 24 horas de negociação tenham sido profícuas, ainda não há uma versão final sobre o texto do acordo que vai permitir ao Reino Unido sair da UE.

O porta-voz oficial de Theresa May explicou, na manhã desta terça-feira, em conferência de imprensa, que ainda existem”alguns assuntos pendentes numa altura em que o Reino Unido está a fazer esforços para conseguir o melhor texto possível sobre o acordo”.

Na reunião semanal do Conselho de Ministros, que teve lugar esta terça-feira de manhã, a primeira-ministra inteirou os minitros sobre os avanços das negociações. Ainda assim, Dominic Raab, o secretário britânico com o dossiê do Brexit, abordou as preparações decorrentes de uma eventual falta de acordo entre o Reino Unido e a UE.

Ao longo desta terça-feira, segundo a comunicação social inglesa, espera-se que as duas partes das negociações trabalhem “até tarde” para selar um “acordo que poderá ser enviado ao gabinete na quarta-feira “.

Já o Financial Times, que cita duas fontes do governo britânico, admite que um rascunho sobre texto do Brexit foi aceite entre o executivo de Theresa May e a UE. O acordo sobre o rascunho do texto terá sido alcançado em Bruxelas.

A Agência Reuters noticia que não é certo que o parlamento britânico aprove o acordo negociado por Theresa May.