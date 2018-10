Brexit: governo de Theresa May com orçamento fortemente expansionista

Com as regras europeias a ficarem para trás e o governo conservador de Theresa May a precisar de compor a sua imagem junto dos britânicos, o Orçamento para o ano de 2019 no Reino Unido parece ser um verdadeiro milagre: até 2024, May afirma que se prepara para aumentar os gastos do Estado em 30 mil milhões de libras (33,8 mil milhões de euros).

Os objetivos são claros: crédito universal, defesa e equipamento escolar. O governo vai desbloquear as restrições aos créditos pessoais e relançar os apoios à aquisição de residência, entre outros, ao mesmo tempo que insiste no capítulo da defesa – numa altura em que o assunto está a gerar alguma polémica – e investe no parque escolar, um dos mais degradados ao longo dos últimos anos, segundo a oposição.

O governo de May acaba assim de uma só vez com a austeridade induzida pela União Europeia, regressando a um Orçamento expansionista que os trabalhistas já consideraram ser uma forma de a primeira-ministra aliviar a pressão que sobre si impende, depois de várias semanas seguidas em que se acumularam notícias pouco auspiciosas para os britânicos na frente do Brexit.

Para pagar parte disso, o governo de May vai lançar um impostos especial sobre as grandes empresas digitais como a Amazon, o Facebook ou a Google. Com este novo imposto, o governo pondera a partir de 2020, arrecadar 400 milhões de libras por ano – no que é mais um imposto que já faz parte do pacote pós-Brexit: a União Europeia anda há meses a discutir um imposto para as grandes empresas digitais, mas o certo é que não só não decidiu nada, como tem aconselhado os Estados-membros a absterem-se de avançarem para uma solução do género de forma individual.

Por outro lado, o governo reserva para o próximo ano mais 1,7 mil milhões de libras para o aumento dos subsídio de desemprego, 650 milhões em assistência social e 675 milhões para criar um fundo para ajuda aos ‘homeless’.

Os trabalhistas acusam May de estar a exercer uma espécie de chantagem sobre os britânicos e de, por outro lado, pretender disfarçar os eventuais malefícios do Brexit – o que acabará por ‘cair’ em cima dos britânicos com mais intensidade.

O governo salientou que, se as negociações do Brexit entrassem em colapso, teria que avançar com um orçamento de emergência na primavera.