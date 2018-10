Brexit: governo de Theresa May completamente dividido

A sociedade britânica continua a não conseguir entender-se sobre o Brexit e as divisões no interior do governo liderado por Theresa May são precisamente um espelho da incapacidade de o país se unir em torno de uma ideia, seja ela qual for.

Uma reunião mantida esta terça-feira na residência oficial da primeira-ministra – que os meios de comunicação britânicos adjetivam de “tempestuosa” – mostrou que existem cada vez mais vincadamente duas fações antagónicas, cujos pontos de encontro são cada vez mais ténues.

De um lado estão, por exemplo, Jeremy Hunt, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, a secretária de Estado do Tesouro, e Michael Gove, o secretário de Estado da Agricultura, que não aceitam a imposição de um período alargado de transição que permita à União Europeia e ao Reino Unido encontrarem uma forma aceitável para todos de resolverem o problema das fronteiras irlandesas.

Do outro lado estão vários ministros que querem que May aceite essa pretensão da União Europeia, única forma de travar a saída sem acordo que, para este grupo, é o pior dos cenários – principalmente por causa das incertezas que isso iria trazer à sociedade e à economia.

David Lidington, ministro do Gabinete, disse que estava aterrorizado com a ideia de um não-acordo, que seria tão grave como a famosa Quarta-feira Negra – quando a libra saiu do Mecanismo de Câmbios da União Europeia, depois de um ataque perpetrado por George Soros – deixando a reputação dos conservadores arruinada por mais de uma década.

Greg Clark, secretário de Estado para os Negócios, e David Gauke, secretário de Estado da Justiça, entre outros, seguiram as preocupações de Lidington, recomendando que o país se mantivesse na união aduaneira e no mercado único até ao final de 2020 – como foi sugerido na passada semana pela União Europeia – coisa que desagradou à linha dura do Brexit.

Alguns ministros queixaram-se ainda de que Theresa May não presta todos os esclarecimentos que devia sobre a matéria, guardando para si informação que o governo deveria conhecer. A reunião, segundo a imprensa, foi muito demorada e “caótica”, parecendo restar poucas dúvidas de que os britânicos estão sem uma linha estratégica que lhes permita terem uma visão razoavelmente aproximada daquilo que os espera na fase pós-Brexit – principalmente porque ninguém parace saber como será essa fase.