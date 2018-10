Brexit: mais um protesto em Londres por um novo referendo

Dezenas de milhares de pessoas de todo o Reino Unido estão a tomar conta de Londres, numa manifestação que pede a repetição do referendo sobre o Brexit. Os manifestantes, que vieram em 150 autocarros dos mais diversos locais, partiram do centro da capital em direção ao Parlamento. À frente do protesto marcharam cerca de mil jovens manifestantes, bem como um grande número de cidadãos europeus, representada em particular pelo The3Million, um grupo de lobby que representa os interesses de perto de 3,7 milhões de europeus estabelecidos no Reino Unido.

No último desfile pela causa da repetição do referendo, em junho, cerca de 100 mil pessoas tomaram parte na manifestação e os organizadores esperam superar esse número este sábado. O desafio é manter a pressão sobre a primeira-ministra Theresa May, que se opõe fortemente à ideia de um novo referendo.

Os organizadores salientam que apenas alguns meses antes do Brexit, agendado para 29 de março de 2019, as negociações entre Londres e Bruxelas ainda estão bloqueadas, particularmente na questão da fronteira na Irlanda. A incerteza permanece sobre como o Reino Unido deixará a União, o que está a tornar os britânicos pouco esperançados no seu futuro comum.

A ideia de um novo referendo ganhou novos adeptos nos últimos meses no Reino Unido, e figuras políticas de todos os quadrantes políticos apoiam a iniciativa, como o ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair. As intervenções políticas deste sábado no centro de Londres incluem o mayor trabalhista de Londres, Sadiq Khan, e deputados do Partido Conservador, do Partido Trabalhista, do Partido Liberal Democrata, do Partido Verde e do SNP, partido da que apoia a independência escocesa.