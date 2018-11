Brexit: Qual o impacto económico e as consequências para Portugal?

As estimativas variam bastante. A fatura final para Londres pode rondar 40 a 60 mil milhões de euros, de acordo com fontes europeias citadas pelo Financial Times. Muitos bancos e fundos de investimento têm assinalado uma possível deslocalização da City, coração financeiro londrino, com receio de perderem o acesso ao mercado interno.

Também o Banco de Inglaterra identificou como principal problema o facto de a saída do Reino Unido da UE afetar operações bancárias avaliadas em 41 mil milhões de libras (perto de 46 mil milhões de euros) e, por isso, recomendou que Bruxelas tome “uma ação oportuna” para “mitigar os riscos à estabilidade financeira, particularmente o que está associado a contratos derivativos e à transferência de dados pessoais”.

Este é um valor bruto associado a contratos derivados subscritos por entidades europeias, que vencem após março de 2019 e que preveem a sua liquidação em sedes de contrapartida com baseadas no Reino Unido.

No início deste ano, segundo um estudo, revelado pelo site Buzzfeed, a economia britânica deverá arrefecer durante vários anos após a saída da UE, independentemente do tipo de acordo posterior que venha a assegurar com Bruxelas. Caso não haja qualquer acordo para manter uma relação comercial com a UE – o chamado “hard Brexit”, em que passam a mandar as regras da Organização Mundial do Comércio –, os cálculos apontam para uma queda de 8% do PIB que se iria prolongar durante os 15 anos seguintes.

Consequências para Portugal

O turismo e as exportações do sector automóvel são duas das áreas que mais podem sofrer com o ‘brexit’ em Portugal, segundo um estudo promovido pela CIP – Confederação Empresarial de Portugal. “São identificados como produtos com maior grau de risco associado ao ‘brexit’ produtos informáticos, eletrónicos e óticos, equipamento elétrico e veículos automóveis, reboques e semirreboques”, lê-se num documento divulgado pela Lusa.

Outros bens que são sensíveis ao ‘brexit’, mas com menos risco são produtos alimentares, bebidas, produtos da indústria do tabaco, produtos têxteis, artigos de vestuário, couro e produtos afins, papel e cartão e seus artigos, produtos farmacêuticos e preparações farmacêuticas de base, artigos de borracha e de matérias plásticas, outros produtos minerais não metálicos, metais de base, produtos metálicos transformados, máquinas e equipamentos e mobiliário.

O estudo promovido pela CIP destaca ainda o impacto no turismo, em que o Reino Unido tem um peso importante. “Em 2016, passaram por Portugal cerca de dois milhões de hóspedes britânicos que despenderam mais de 9,5 milhões de noites. De facto, a larga maioria dos turistas europeus que chegaram a Portugal em 2016 eram ingleses, representando 21% dos hóspedes e 28% das dormidas em estabelecimentos hoteleiros, tendo crescido a um ritmo médio anual desde 2010 de cerca de 10%/ano em ambos os casos”, lê-se.

O trabalho destaca ainda as regiões que mais podem sofrer com a saída do Reino Unido da UE: ao “nível dos bens são o Alto Minho, Cávado, Ave e Tâmega e Sousa, seguindo-se as regiões de Terras de Trás os Montes, Área Metropolitana do Porto e Beiras e Serra da Estrela.

Já ao nível dos serviços, “a Área Metropolitana de Lisboa, Algarve e Madeira são as regiões com maior exposição ao risco. A Área Metropolitana do Porto e a Região de Coimbra surgem também sinalizadas pelo exercício realizado”.