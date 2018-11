Brexit: quatro ministros eurocéticos mantêm apoio a Theresa May

Os ministros britânicos do Meio Ambiente, Michael Gove; do Comércio, Liam Fox, dos Transportes, Chris Grayling, da Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Penny Mordaunt, e ainda o líder conservador na Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, todos eles eurocéticos, vão manter o apoio à primeira-ministra britânica Theresa May.

Num dia em que a primeira-ministra tem tido diversas péssimas, ou na melhor das hipóteses, más notícias, o juramento de fidelidade daqueles cinco membros da administração é uma lufada de oxigénio de que Theresa May carecia para manter o foco no acordo com a União Europeia.

Michael Gove – que poderá ascender à condição de ministro do Brexit – fez de âncora para convencer os restantes políticos da necessidade de manter o suporte a May. Gove, de acordo com várias fontes citadas pelos jornais, tem estado em conflito com ele mesmo para decidir se deve ou não manter-se no governo, dadas as suas conhecidas preocupações sobre o acordo que Theresa May engendrou com a União Europeia..

Mas, finalmente, parece ter decidido pelo lado da primeira-ministra, o que pode ser um importante passo para estancar o cada vez mais próximo ponto de não regresso da moção de censura que talvez May tenha que vir a enfrentar para a semana.

A última ‘contagem de espingardas’ dava conta de que os ‘rebeldes’ do Partido Conservador já conseguiram reunir as 48 catas necessárias para apresentar o pedido – e que isso poderá acontecer a qualquer instante.

A data prevista para a votação, se o movimento avançar, poderia ser mesmo antecipada para este sábado, de acordo com o ‘The Telegraph’. De fato, os deputados favoráveis ​​à moção foram chamados a cancelar os seus planos e retornaram a Londres.

No entanto, David Lidington, ministro do Gabinete e ‘número dois’ da primeira-ministra, estava convencido que a chefe de governo tem apoio suficiente para virar essa votação a seu favor.