Brexit sem acordo: CEO do Royal Bank of Scotland avança cenário de recessão

Contrariando o discurso da primeira-ministra Theresa May no encerramento do congresso do Partido Conservador, o CEO do Royal Bank of Scotland (RBS), Ross McEwan, disse esta quinta-feira que um Brexit sem um acordo com Bruxelas poderia mergulhar o Reino Unido numa recessão económica.

“Estamos a trabalhar com um crescimento no próximo ano entre 1% e 1,5%, mas se alguma coisa correr mal com o Brexit, esse crescimento pode ser zero ou mesmo negativo”, disse em entrevista à BBC.

McEwan sublinhou que o cenário de um mau acordo afetaria a rentabilidade e o preço das ações do banco e indicou que a incerteza sobre a saída britânica da União Europeia tornou a instituição mais cautelosa com as suas políticas de empréstimos e que as grandes empresas têm adiaram as suas decisões de investimento.

“As grandes empresas estão a fazer uma pausa, estão a dizer que em vão esperar seis meses até olharem novamente para o Reino Unido e talvez voltarem, mas se a situação for muito má vão investir noutro lugar. Esta é a realidade em que estamos hoje”, disse o CEO do RBS.

No discurso na convenção conservadora, Theresa May afirmou que prefere deixar o bloco da União sem assinar um acordo que seja “um mau negócio” para o seu país. Mas também disse que o Reino Unido tem todas as condições para desenvolver unilateralmente a sua economia, sem ter que se preocupar excessivamente com aquilo que vier a ser alterado com o Brexit.

May chegou mesmo a anunciar o fim da austeridade e a afirmar que o governo vai fazer esforços para incentivar o regresso dos investimentos, seja do ponto de vista empresarial, seja no que tem a ver com a economia das famílias.

Londres e Bruxelas esperam que nas próximas semanas consigam acordar as condições da saída britânica de clube europeu e os fundamentos do seu relacionamento comercial futuro.