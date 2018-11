Brexit: Theresa May assegura que haverá um acordo em Novembro

Parece cada vez mais certo que finalmente Londres e Bruxelas estão a convergir para um acordo que parece ser aceitável pelas duas partes: para resolver a questão das duas Irlandas, Londres compromete-se a manter todo o país dentro do território aduaneiro comum europeu durante o período de transição, até 31 de dezembro de 2020, e, se for necessário, por mais alguns meses até que um novo relacionamento com a União Europeia possa ser concluído.

É este, segundo avança do ‘The Sunday Times’ aquilo que a primeira-ministra Theresa May tem em cima da mesa, sabendo que Bruxelas será capaz de o assinar. Segundo aquele jornal inglês, May permitiu que parte dos novos termos do acordo fossem elaborado por Jacob Rees-Mogg, o líder do Grupo Europeu de Investigação, que liderou a revolta eurocética.

Desta forma, a primeira-ministra lança sobre os eurocéticos do seu partido a responsabilidade de continuarem a insistir num não-acordo – com as consequências devastadoras que isso teria para a economia – e cala os críticos trabalhistas, q8ue quiseram sempre manter o país na União Aduaneira.

Mas a ala mais eurocética dos conservadores não se cala. David Davis, ex-ministro britânico para o Brexit durante a primeira fase das negociações com Bruxelas é agora um dos mais duros críticos da primeira-ministra (e candidato a sucedê-la como líder do partido), publicou uma carta aberta (no ‘The Sunday Times’), em que exige que o governo divulgue os documentos legais que sustentam o hipotético acordo com Bruxelas.

Davis chega a comparar a situação de May com a de Tony Blair, quando o antigo primeiro-ministro trabalhista recusou mostrar os relatórios que sustentavam a sua opção de intervir na guerra do Iraque. “Agora é o momento para o governo a tornar públicos os relatórios legais recebidos. Sem mas. Exijo à primeira-ministra a publicação dos relatórios. Se não, os ministros devem exercer a sua autoridade e forçá-la a fazê-lo”, escreveu Davis – num claro apelo, mais um, à rebelião interna.

Mas Davis arrisca-se a ficar cada vez mais sozinho: a comunidade empresarial tem vindo a fazer uma enorme pressão sobre o governo britânico e particularmente sobre a primeira-ministra para que seja assinado um acordo.

Ainda este fim-de-semana, uma carta aberta assinada por 70 gestores de topo das principais empresas do país pretendeu lançar uma nova campanha para exigir um segundo referendo. “A comunidade empresarial recebeu a promessa que, se o país votasse no Brexit, nós continuaríamos a desfrutar de um comércio livre com a UE, e que teríamos a certeza sobre o nosso relacionamento futuro para fazer investimentos de longo prazo. Os esforços da primeira-ministra e todas as propostas trocadas entre o governo e a Comissão Europeia ficaram aquém e não chegaram perto do acordo que temos hoje com a EU”, diz o texto.